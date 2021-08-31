Mardin Dargeçit'te vakalar arttı! İki mahalle için karantina kararı

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artış devam ederken Mardin'in Dargeçit ilçesinde vakaların arttığı mahallelerde karantina kararları alındı. Buna göre Dargeçit İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun yaptığı açıklamada, karantina kararının sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla alındığı belirtildi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Kolluk kuvvetleri, karantinaya alınan Sümer ve Kılavuz Mahallelerine giriş ve çıkışları kapattı.