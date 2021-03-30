Mardin Derik Nüfusu 2020 - 2021 |  Derik İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mardin Derik Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mardin Derik nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mardin Derik Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Derik ilçesinin bağlı bulunduğu Mardin ilinde 854 bin 716 kişi yaşamaktadır. Mardin ili 8780 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,358 (km²) si Derik ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mardin Derik nüfusu 62 bin 611 kişidir.

Mardin Toplam Nüfusu Kaçtır?

854 bin 716 kişidir.

Derik İlçe Nüfusu Kaçtır?

62 bin 611 kişidir.

Mardin Derik Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 14,6 olarak gerçekleşmiştir.

Derik İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 40,268829 Enlem : 40,268829

Derik İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mardin iline bağlı bulunan Derik ilçesinin telefon alan kodu 0 482 şeklinde başlamaktadır.

Derik ilçesinin bağlı olduğu Mardin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Derik ilçesinin bağlı olduğu il olan Mardin ilinin plaka kodu 47 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020