Mardin Havalimanında 167 aranan şahıs yakalandı

Mardin Emniyet Müdürlüğü 2018 yılında Mardin Havalimanında aranan 167 kişinin yakalandığını açıkladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ulusal ve uluslararası alanda ilimizin vitrini konumunda bulunan Mardin Havalimanında hizmetin daha etkin ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm güvenlik önlemleri en üst seviyede alınmaktadır. Bölgemiz genelinde bulunan terör riski nedeniyle Mardin Havalimanı 2017 yılı Şubat ayı Güvenlik Komisyonunda havalimanımız dahilinde GBT-UYAP sorgusu yapılması kararı alınmış ve 2018 yılında Mardin Havalimanında Ankara, İstanbul ve İzmir İllerine seyahat eden toplamda 362 bin 302 yolcunun sondajlama usulüne göre sorgu işlemleri yapılmıştır. Bu kapsamda, 2018 yılı içerisinde Mardin Havalimanı sınırları içerisinde risk tehdit değerlendirmesi ve alarm planı kapsamında, risk ve yolcu profiline göre terminal dahilinde şahıslar üzerinde yapılan GBT-UYAP sorgulamaları neticesinde "167" şahsın çeşitli suçlardan arandığı tespit edilmiş ve bu şahıslar yakalanarak gerekli adli işlemlerin tamamlanması amacıyla ilgili birimlere sevk edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA