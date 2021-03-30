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Mardin Kızıltepe Nüfusu 2020 - 2021 |  Kızıltepe İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Mardin Kızıltepe nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Mardin Kızıltepe nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Mardin Kızıltepe nüfusunun 261 bin 442 olduğu açıklandı. Haberimizde  Mardin Kızıltepe yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Mardin Kızıltepe Nüfusu 2020 - 2021 |  Kızıltepe İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mardin Kızıltepe Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mardin Kızıltepe nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mardin Kızıltepe Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kızıltepe ilçesinin bağlı bulunduğu Mardin ilinde  854 bin 716 kişi yaşamaktadır. Mardin ili 8780 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,296 (km²) si Kızıltepe ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mardin Kızıltepe nüfusu 261 bin 442 kişidir.

Mardin Kızıltepe Nüfusu 2020 - 2021 |  Kızıltepe İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Mardin Toplam Nüfusu Kaçtır?

854 bin 716 kişidir.

Kızıltepe İlçe Nüfusu Kaçtır?

261 bin 442 kişidir.

Mardin Kızıltepe Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  18,4 olarak gerçekleşmiştir.

Mardin Kızıltepe Nüfusu 2020 - 2021 |  Kızıltepe İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Kızıltepe İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  26,329197      Enlem :  26,329197

Kızıltepe İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mardin iline bağlı bulunan Kızıltepe ilçesinin telefon alan kodu 0 482 şeklinde başlamaktadır.

Kızıltepe ilçesinin bağlı olduğu Mardin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kızıltepe ilçesinin bağlı olduğu il olan Mardin ilinin plaka kodu 47 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

 

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