Oyun Terapisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıLav Taşması ne demek, TDK'ya göre Lav Taşması kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mardin Kızıltepe'de korkunç olay! Amca oğulları arasında bıçaklı kavga: 15 yaşında katil olduBu sözler yeri yerinden oynatır! Nihat Doğan "Kaç para için kocan öldürüldü Ece?" sözleriyle Ece Erken'e çağrıda bulundu! İşte, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki soru işaretleri!MHP lideri Devlet Bahçeli'den İmamoğlu için zehir zemberek sözler! Görevinden istifa etmesini istediNalına mıhına ne demek, ne anlama geliyor? Hem nalına hem mıhına vurmak deyimi nedir?ABD Büyükelçisi Flake ile görüşen İmamoğlu, İngilizcesiyle rezil oldu! "Okey, I am okey "Elhasıl ne demek, TDK'ya göre Elhasıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıFOX TV'nin tartışma yaratan eğlence programı Maske Kimsin Sen erken final yapıyor! İşte, o iddia!
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Mardin Kızıltepe'de korkunç olay! Amca oğulları arasında bıçaklı kavga: 15 yaşında katil oldu

Mardin Kızıltepe'de korkunç olay! Amca oğulları arasında bıçaklı kavga: 15 yaşında katil oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde amca çocuğu olduğu belirtilen iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 23 yaşındaki Husame Hüseyin El Aziz hayatını kaybetti. 15 yaşındaki zanlı H.A.E.A. ile yakalanarak gözaltına alındı.

Mardin Kızıltepe'de korkunç olay! Amca oğulları arasında bıçaklı kavga: 15 yaşında katil oldu

Alınan bilgilere göre olay, Kızıltepe ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde Peygamber Camisi önünde meydana geldi. Amca çocukları olan Husame Hüseyin El Aziz (23) ile H.A.E.A. (15) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

15 yaşındaki H.A.E.A.'nin bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Husame Hüseyin El Aziz olayı görenlerin ihbarı sonucu bölgeye sevk edilen 112 Acil ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

 

Yapılan ev aramasında suçta kullanılan bıçak ele geçirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT