Mardin Kızıltepe'de korkunç olay! Amca oğulları arasında bıçaklı kavga: 15 yaşında katil oldu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde amca çocuğu olduğu belirtilen iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 23 yaşındaki Husame Hüseyin El Aziz hayatını kaybetti. 15 yaşındaki zanlı H.A.E.A. ile yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre olay, Kızıltepe ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde Peygamber Camisi önünde meydana geldi. Amca çocukları olan Husame Hüseyin El Aziz (23) ile H.A.E.A. (15) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ
15 yaşındaki H.A.E.A.'nin bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Husame Hüseyin El Aziz olayı görenlerin ihbarı sonucu bölgeye sevk edilen 112 Acil ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.
KISA SÜREDE YAKALANDI
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan ev aramasında suçta kullanılan bıçak ele geçirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.