Mardin Kızıltepe'de korkunç olay! Amca oğulları arasında bıçaklı kavga: 15 yaşında katil oldu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde amca çocuğu olduğu belirtilen iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 23 yaşındaki Husame Hüseyin El Aziz hayatını kaybetti. 15 yaşındaki zanlı H.A.E.A. ile yakalanarak gözaltına alındı.

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Alınan bilgilere göre olay, Kızıltepe ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde Peygamber Camisi önünde meydana geldi. Amca çocukları olan Husame Hüseyin El Aziz (23) ile H.A.E.A. (15) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ 15 yaşındaki H.A.E.A.'nin bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Husame Hüseyin El Aziz olayı görenlerin ihbarı sonucu bölgeye sevk edilen 112 Acil ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti. KISA SÜREDE YAKALANDI İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ev aramasında suçta kullanılan bıçak ele geçirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. ?A Haber'i izliyor musunuz, Sizce #AHaber taraflı mı, tarafsız mı? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 31, 2022 Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri mardinKızıltepe