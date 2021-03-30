Mardin Mazıdağı Nüfusu 2020 - 2021 |  Mazıdağı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mardin Mazıdağı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mardin Mazıdağı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mardin Mazıdağı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mazıdağı ilçesinin bağlı bulunduğu Mardin ilinde 854 bin 716 kişi yaşamaktadır. Mardin ili 8780 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 776 (km²) si Mazıdağı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mardin Mazıdağı nüfusu 36 bin 747 kişidir.

Mardin Toplam Nüfusu Kaçtır?

854 bin 716 kişidir.

Mazıdağı İlçe Nüfusu Kaçtır?

36 bin 747 kişidir.

Mardin Mazıdağı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 12,1 olarak gerçekleşmiştir.

Mazıdağı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 40,487198 Enlem : 40,487198

Mazıdağı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mardin iline bağlı bulunan Mazıdağı ilçesinin telefon alan kodu 0 482 şeklinde başlamaktadır.

Mazıdağı ilçesinin bağlı olduğu Mardin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Mazıdağı ilçesinin bağlı olduğu il olan Mardin ilinin plaka kodu 47 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020