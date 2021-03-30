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Mardin Nusaybin Nüfusu 2020 - 2021 |  Nusaybin İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Mardin Nusaybin nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Mardin Nusaybin nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Mardin Nusaybin nüfusunun 111 bin 674 olduğu açıklandı. Haberimizde  Mardin Nusaybin yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Mardin Nusaybin Nüfusu 2020 - 2021 |  Nusaybin İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mardin Nusaybin Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mardin Nusaybin nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mardin Nusaybin Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Nusaybin ilçesinin bağlı bulunduğu Mardin ilinde  854 bin 716 kişi yaşamaktadır. Mardin ili 8780 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,159 (km²) si Nusaybin ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mardin Nusaybin nüfusu 111 bin 674 kişidir.

Mardin Nusaybin Nüfusu 2020 - 2021 |  Nusaybin İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Mardin Toplam Nüfusu Kaçtır?

854 bin 716 kişidir.

Nusaybin İlçe Nüfusu Kaçtır?

111 bin 674 kişidir.

Mardin Nusaybin Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  31,9 olarak gerçekleşmiştir.

Mardin Nusaybin Nüfusu 2020 - 2021 |  Nusaybin İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Nusaybin İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  41,215641      Enlem :  41,215641

Nusaybin İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mardin iline bağlı bulunan Nusaybin ilçesinin telefon alan kodu 0 482 şeklinde başlamaktadır.

Nusaybin ilçesinin bağlı olduğu Mardin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Nusaybin ilçesinin bağlı olduğu il olan Mardin ilinin plaka kodu 47 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

 

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