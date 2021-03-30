Mardin Ömerli Nüfusu 2020 - 2021 |  Ömerli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mardin Ömerli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mardin Ömerli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mardin Ömerli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ömerli ilçesinin bağlı bulunduğu Mardin ilinde 854 bin 716 kişi yaşamaktadır. Mardin ili 8780 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 453 (km²) si Ömerli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mardin Ömerli nüfusu 14 bin 119 kişidir.

Mardin Toplam Nüfusu Kaçtır?

854 bin 716 kişidir.

Ömerli İlçe Nüfusu Kaçtır?

14 bin 119 kişidir.

Mardin Ömerli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 6,6 olarak gerçekleşmiştir.

Ömerli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,0466 Enlem : 28,0466

Ömerli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mardin iline bağlı bulunan Ömerli ilçesinin telefon alan kodu 0 482 şeklinde başlamaktadır.

Ömerli ilçesinin bağlı olduğu Mardin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ömerli ilçesinin bağlı olduğu il olan Mardin ilinin plaka kodu 47 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020