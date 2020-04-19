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Mardin polisinden hasta çocuğa doğum günü sürprizi

MARDİN (AA) - Mardin polisi, kronik hastalığı olan 6 yaşındaki Muhammed Mirza Belek’i, doğum günü sürpriziyle sevindirdi. Mazıdağı ilçesinde, 155'i arayan Zarife Belek, salgın kısıtı nedeniyle dışarı çıkamadıklarını belirterek, hasta olan torunu Muhammed Mirza Belek’in doğum gününü...

Mardin polisinden hasta çocuğa doğum günü sürprizi

MARDİN (AA) - Mardin polisi, kronik hastalığı olan 6 yaşındaki Muhammed Mirza Belek’i, doğum günü sürpriziyle sevindirdi.

Mazıdağı ilçesinde, 155'i arayan Zarife Belek, salgın kısıtı nedeniyle dışarı çıkamadıklarını belirterek, hasta olan torunu Muhammed Mirza Belek’in doğum gününü kutlayabilmek için yardım talep etti.

Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, doğum günü pastası ve oyuncak alarak Belek'in Bahçelievler Mahallesindeki evine gitti.

Pasta ve oyuncağı görünce büyük sevinç yaşan Belek ve ailesi, polis ekibine teşekkür etti.


Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


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