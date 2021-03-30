Mardin Savur Nüfusu 2020 - 2021 |  Savur İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mardin Savur Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mardin Savur nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mardin Savur Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Savur ilçesinin bağlı bulunduğu Mardin ilinde 854 bin 716 kişi yaşamaktadır. Mardin ili 8780 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 885 (km²) si Savur ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mardin Savur nüfusu 26 bin 101 kişidir.

Mardin Toplam Nüfusu Kaçtır?

854 bin 716 kişidir.

Savur İlçe Nüfusu Kaçtır?

26 bin 101 kişidir.

Mardin Savur Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -18,3 olarak gerçekleşmiştir.

Savur İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 40,888863 Enlem : 40,888863

Savur İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mardin iline bağlı bulunan Savur ilçesinin telefon alan kodu 0 482 şeklinde başlamaktadır.

Savur ilçesinin bağlı olduğu Mardin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Savur ilçesinin bağlı olduğu il olan Mardin ilinin plaka kodu 47 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020