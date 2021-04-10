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Mardin'in tarihi bölgelerinde turist kalabalığı

Mardin'de Ramazan ayı sebebiyle başlayacak kısıtlama öncesinde yoğunluk görüldü. Çoğunluğu turistlerin oluşturduğu yoğunlukta en çok tarihi mekanlara ziyaret yapıldı.

Mardin'in tarihi bölgelerinde turist kalabalığı

Mardin'de Ramazan ayında başlayacak olan kısıtlama öncesinde turist yoğunluğu yaşanıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Mardin'in Artuklu ilçesinde Ramazan ayı nedeniyle başlayacak olan hafta sonu kısıtlama öncesinde tarihi mekan ve çarşıda turist yoğunluğu yaşanıyor. Hafta içi yapamadıkları satışları hafta sonu bir nebze olsun yaptıklarını söyleyen esnaf Şehmus Gerehan, "Bu haftamız çok yoğun. Yurt dışından özellikle de Rusya'dan gelen misafirlerimiz var. Uzun bir süreden sonra mutlu ve huzurlu bir nefes almıştık. Hafta sonları esnaf için can damarı gibi bir şeydi. En azından hafta içi yapamadığımız satışları hafta sonu bir nebze olsun yapıyorduk. Covid'in Mardin'de çok yaygın olmamasına rağmen ülke genelinde bu kısıtlamaların gelmesi inşallah hayırlara vesile olur. Bir daha kısıtlamaların gelmemesini temenni ediyoruz" dedi.

"İNŞALLAH BİR AN EVVEL HASTALIK BİTER"

Van'dan Mardin'e yerli turist getiren acenta şirketi çalışanı Okan Macit, "Van'dan geliyoruz Mardin'e. Bu hafta son turumuz. Biliyorsunuz kısıtlamalar başlayacak Ramazan ayı boyunca. Şu an zaten haritada Güneydoğu Anadolu Bölgesi sarı renkte olduğu için turlarımızı buraya düzenleyebiliyoruz. Biz acentacıyız. İnşallah bir an evvel hastalık biter turları bütün ülkeye yapabildiğimiz günlere ulaşır" diye konuştu.

"DEĞİŞİKLİK OLMASI İÇİN MALATYA'DAN MARDİN'E GELDİK"

Malatya'da kısıtlama olduğu için Mardin'e gezmeye geldiğini belirten Fatma Çalışkan, "Ben Malatya'dan geliyorum. Malatya'da kısıtlama olduğu için hafta sonu çıkamıyorduk. Bir değişiklik olması açısından Malatya'dan Mardin'e geldik turla. Ramazan ayında zaten millet sakin olur. O yüzden kısıtlama daha iyi olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Mardin tarihi bölgelerde turist kalabalığı

Mardin tarihi bölgelerde turist kalabalığı

Mardin tarihi bölgelerde turist kalabalığı

Mardin tarihi bölgelerde turist kalabalığı

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