MasterChef'te büyük hile iddiası: Baklava detayına izleyicilerden tepki üstüne tepki! Kanaldan halen açıklama yok!Android 12’nin yayınlanmasına az kaldıMina Ceran kimdir, nereli, kaç yaşında? İnstagram adresi nedir?Deniz Seki'nin yeni hali görenleri şaşırttı: Tanıyamadılar!Bolu'da felaketin eşiğinden döndüler! işçi servisiyle tır çarpıştı: 13 yaralı!Evlerini ayırdıkları iddia edilmişti! Bensu Soral - Hakan Baş hakkında çıkan ihanet iddiası gündeme bomba gibi düştü! Aralarına giren kara kedi belli oldu!Şenol Güneş ve Nihat Özdemir Riva'da bir araya geldi. Güneş, "Bu işin tek sorumlusu benim!"Son dakika | TÜİK açıkladı: Temmuz ayı işsizlik verileri açıklandı! İşsiz sayısı 506 bin arttıMardin'de flaş gelişme: Sokoğa çıkma yasağı getirildi!Son dakika | MSB duyurdu: Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde 5 terörist öldürüldü
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Mardin Valiliği açıklamada bulundu: İkinci bir emre kadar Artuklu'nun Yardere ve mezralarında sokağa çıkmak yasaklandı

Mardin Valiliği açıklamada bulundu: İkinci bir emre kadar Artuklu'nun Yardere ve mezralarında sokağa çıkmak yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin Valiliği açıklamada bulundu: İkinci bir emre kadar Artuklu'nun Yardere ve mezralarında sokağa çıkmak yasaklandı

Mardin Valiliği yaptığı açıklamada  05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona erene kadar Mardin'in Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuru yapılana  kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT