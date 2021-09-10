Mardin Valiliği açıklamada bulundu: İkinci bir emre kadar Artuklu'nun Yardere ve mezralarında sokağa çıkmak yasaklandı Valilikten yapılan açıklamada Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin Valiliği yaptığı açıklamada 05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona erene kadar Mardin'in Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuru yapılana kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. mardinArtuklusokağa çıkma yasağı