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Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri, FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alındı

ANKARA (AA) - Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri Adem Başoğlu, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığınca açığa alındı.İçişleri Bakanlığı, Başoğlu'nun FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında Başoğlu...

Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri, FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alındı

ANKARA (AA) - Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri Adem Başoğlu, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığınca açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı, Başoğlu'nun FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Başoğlu açığa alındı.


Kaynak: AA




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