Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri, FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alındı
ANKARA (AA) - Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri Adem Başoğlu, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığınca açığa alındı.İçişleri Bakanlığı, Başoğlu'nun FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında Başoğlu...
ANKARA (AA) - Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri Adem Başoğlu, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığınca açığa alındı.
İçişleri Bakanlığı, Başoğlu'nun FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Başoğlu açığa alındı.
Kaynak: AA
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