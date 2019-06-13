Mardin ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan bölgesi ve Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen...
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan bölgesi ve Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen hava destekli operasyonlarda toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedilerek şu bilgilere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında 2 terörist, Bingöl-Adaklı ilçe kırsalında 2 terörist olmak üzere toplam 4 terörist İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
DHA
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