Mardin Yeşilli Nüfusu 2020 - 2021 |  Yeşilli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mardin Yeşilli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mardin Yeşilli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mardin Yeşilli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yeşilli ilçesinin bağlı bulunduğu Mardin ilinde 854 bin 716 kişi yaşamaktadır. Mardin ili 8780 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 184 (km²) si Yeşilli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mardin Yeşilli nüfusu 14 bin 515 kişidir.

Mardin Toplam Nüfusu Kaçtır?

854 bin 716 kişidir.

Yeşilli İlçe Nüfusu Kaçtır?

14 bin 515 kişidir.

Mardin Yeşilli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -12,3 olarak gerçekleşmiştir.

Yeşilli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,691074 Enlem : 33,691074

Yeşilli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mardin iline bağlı bulunan Yeşilli ilçesinin telefon alan kodu 0 482 şeklinde başlamaktadır.

Yeşilli ilçesinin bağlı olduğu Mardin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yeşilli ilçesinin bağlı olduğu il olan Mardin ilinin plaka kodu 47 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020