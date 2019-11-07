Mardin’de 135 bin fidan toprakla buluşacak

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde 11 Kasım'da 11 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşturularak ağaçlandırmada dünya rekoru kırılması amacıyla gerçekleştirilecek etkinlik için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda Mardin'de hummalı bir çalışma sürerken kentte 135 bin fidan dikileceği öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 81 ilde 2023 farklı lokasyonda gerçekleştirilecek etkinliği duyurmasının ardından Mardin'de hummalı bir çalışma başladı. Mardin Orman İşletme Müdürlüğü, kentin 40 farklı noktasında 135 bin fidan dikecek. Vatandaşlar tarafından büyük destek gören kampanyada 5 bin gönüllü 11 Kasım'da fidanları toprakla buluşturacak.

Proje hakkında konuşan Mardin Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, Mardin'in karasal bir iklime sahip olduğu için daha çok bölgeye özgü Antep fıstığı, alıç, badem, menengiç, ceviz, iğde ve mahlep fidanının dikileceğini söyledi. Kaya, "40 noktada 135 bin fidanı 5 bin kişiyle dikeceğiz. Bu işlemi 3 saat gibi bir sürede bitireceğiz. İnşallah şehrimiz yeşillenecek ve vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak. Bin 306 dönüm arazide hizmet veren fidan şefliğimizden çevre illerde faydalanıyor. 2018 yılında 2 buçuk milyon fidan yetiştirdik. Bu sene 1 buçuk milyon fidan yetiştirdik. Bunlar daha çok bölgemizde yetişen ağaç türleri oluyor. Batman, Şırnak, Siirt ve bazen de Diyarbakır'a gönderiyoruz" dedi.

Proje ile ilgili hazırlıklarını tamamladıklarını anlatan orman mühendisi Serdar Acar ise, "Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı fidanlık şefliğimizde fidanlarımızın yüklenme işlemlerini yapıyoruz. Mardin'de müdürlüğümüz tarafından belirlenen 40 farklı noktada 135 bin fidan dikeceğiz. İnşallah Mardin'de vatandaşlarımızla birlikte 135 bin fidanımız toprakla buluşturacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA