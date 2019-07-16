Mardin’de 15 Temmuz Anma etkinliğine yüzlerce vatandaş katıldı.

Mardin Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlerine yüzlerce kişi katıldı.

Mardin Valiliği tarafından Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe kalkışmasının 3. yıl dönümü nedeni ile süren etkinlikler akşam Vali Mustafa Yaman Caddesi'nde yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen program ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe gecesi sinevizyon gösterimi vatandaşlar tarafından gözyaşları içinde izlendi. Etkinliğe Mardin Valisi Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Mardin Valiliğinin çağrısı üzerine Artuklu ilçesindeki Vali Mustafa Yaman Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, FETÖ'nün darbe girişimine tepki gösterirken, darbe girişimin bertaraf edilmesini kutlarken şehitler için dualar ettiler.

Etkinlikte konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman zalimlere asla taviz vermeyeceklerini ifade ederek, " Hainler ve zalimler ihanetlerin bedelini ağır bir şekilde verdiler,bundan sonrada verecekler. Mardinli hemşerilerimize bende şahidim. Bu hain kalkışmayı haber alır almaz Kıbrıs zaferinde kurtuluş savaşında olduğu gibi bayrağına istikbaline sahip çıkmıştır. 15 Temmuz şehitlerimiz olmaz üzere Allah'tan rahmet gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, hiçbir zaferin bedel ödemeden kazanılmayacağını ifade ederek "Hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Tarih boyunca kazandığımız her zaferin ardında azim ve başarı olduğunun bir kez daha altını çizmek isterim" dedi.

AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ise 15 Temmuz'u asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade ederek "O gece herkes meydandaydı. Hiçbir zaman unutturmayacağız. Bugün bir bayram. Ben tekrar bayramını kutluyorum. 15 Temmuz, milletimizin bir zaferidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak Mardinli vatandaşlara sinevizyon ile aktarıldı. Öğrencilerin İstiklal Marşı ve 15 Temmuz konulu kompozisyonlarını okuduğu gecede Aykut Kuşkaya dinletisi ile devam etti. Etkinlik demokrasi yürüyüşü ve camilerde okunan sala ile son buldu.

Kaynak: İHA