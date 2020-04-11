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  3. Mardin’de 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’de 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan iki farklı kamyonette gizlenmiş halde 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin’de 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan iki farklı kamyonette gizlenmiş halde 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu İlçesi Şeyhan mevkiinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan C.T. isimli şahsa ait kamyonette yapılan aramada gizlenmiş vaziyette bin 430 paket kaçak sigara, R.K. isimli şahsa ait kamyonette bin 10 paket çeşitli markada kaçak sigara ele geçirildi. Kamyonet sürücülerinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Mardin’de 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’de 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: İHA




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