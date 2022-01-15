Survivor All Star 2022 ilk oyunu hangi takım kazandı? Survivor 1. ödülü nedir 2022?2022 Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200611488Yalıtım Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıErman Toroğlu ASpor Takım Oyunu programında neden yok? 15 Ocak 2022 CumartesiHippilik ne demek, TDK'ya göre Hippilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Antalyaspor 1 – 1 Fenerbahçe maçı | Maç sonucuAlkol şişede durduğu gibi durmadı! Isınmak için yaktığı ateşte yandı!"Wavy Navy Pooh" lakabıyla bilinen ünlü Rapçi Shandler Beaubien öldürüldü!2022 Başkent Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200610666Gıda Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Mardin'de 2 işçi servisi birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı! 2'sinin durumu ağır!

Mardin'de 2 işçi servisi birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı! 2'sinin durumu ağır!

Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki işçi servisi minübüsleri kaza yaptı. 9'u işçi 11 kişi yaralandı.

Mardin'de 2 işçi servisi birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı! 2'sinin durumu ağır!

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAF 322 tır, Artuklu Kızıltepe kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında işçileri taşıyan Sedat Polat yönetimindeki 47 S 0505 minibüse, bu minibüs de önündeki Abdürrahim Gümüş'ün kullandığı 47 S 2008 plakalı servis minibüsüne çarptı.

Kazada, servis sürücüleri ile 9 işçi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Artuklu ve Kızıltepe ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Emine Özfalcı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT