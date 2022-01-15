Mardin'de 2 işçi servisi birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı! 2'sinin durumu ağır!
Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki işçi servisi minübüsleri kaza yaptı. 9'u işçi 11 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAF 322 tır, Artuklu Kızıltepe kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında işçileri taşıyan Sedat Polat yönetimindeki 47 S 0505 minibüse, bu minibüs de önündeki Abdürrahim Gümüş'ün kullandığı 47 S 2008 plakalı servis minibüsüne çarptı.
Kazada, servis sürücüleri ile 9 işçi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Artuklu ve Kızıltepe ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.