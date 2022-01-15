Mardin'de 2 işçi servisi birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı! 2'sinin durumu ağır! Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki işçi servisi minübüsleri kaza yaptı. 9'u işçi 11 kişi yaralandı.

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Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAF 322 tır, Artuklu Kızıltepe kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında işçileri taşıyan Sedat Polat yönetimindeki 47 S 0505 minibüse, bu minibüs de önündeki Abdürrahim Gümüş'ün kullandığı 47 S 2008 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada, servis sürücüleri ile 9 işçi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Artuklu ve Kızıltepe ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. ?Sizce cumhurbaşkanı kim olmalı?

Diğer adaylar için yorumlarınızı bekliyoruz....#anket #seçim #seçim2023 #cumhurbaşkanlığıseçimleri — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 14, 2022 Emine Özfalcı Haberler, Son Dakika Haberleri mardinkazaişçi