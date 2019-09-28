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  3. Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getildi

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

DHA

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