Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
DHA
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