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  3. Mardin’de 4 eski muhtar gözaltına alındı

Mardin’de 4 eski muhtar gözaltına alındı

Mardin'de terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan 4 eski muhtar gözaltına alındı.

Mardin’de 4 eski muhtar gözaltına alındı

Mardin'de terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan 4 eski muhtar gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü bağlantısı olduğu iddiası ile görevinden uzaklaştırılan 4 eski muhtar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen eş zamanlı operasyonda şahıslar gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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