İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. Mardin’de 66 yaşındaki hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu

Mardin’de 66 yaşındaki hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu

Mardin'in Artuklu ilçesinde 5 gündür yoğun bakım ünitesinde korona virüs tedavisi gören 66 yaşındaki vatandaş, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Mardin’de 66 yaşındaki hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu

Mardin'in Artuklu ilçesinde 5 gündür yoğun bakım ünitesinde korona virüs tedavisi gören 66 yaşındaki vatandaş, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Artuklu'da bir özel hastanede yaklaşık 5 gündür yoğun bakım ünitesinde korona virüs tedavisi gören 66 yaşındaki Z.G., virüsü yendi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Vedat Eldem hastanın oğluna müjdeli haberi verdi. Görüntülere yansımak istemeyen 66 yaşındaki hastanın taburcu olarak evine gönderildiği kaydedildi.

Mardin’de 66 yaşındaki hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu

Mardin’de 66 yaşındaki hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT