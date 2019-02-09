Mardin’de ’Anadolu efsaneleri’ gösterisi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Anadolu efsaneleri" gösterisi vatandaşlardan tam not aldı. Tarihi kostümlerle yapılan gösteride Mardin'de geçmişin izleri sahnelendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tiyatro etkinliği ile ilgili konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardinlileri tarihle buluşturduklarını söyledi. Vali Yaman, Son bir buçuk yıldır Mardin bir huzur şehri oldu. Hemşehrilerimizle birlikte bu huzuru yaşıyoruz. 2018 yılında yataklı yaklaşık 520 bin turist olmak üzere şehrimizi 3 milyon turist ziyaret etti. Bu ziyaretleri yıl geneline yaymak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ulusal ve uluslararası organizasyonlar, etkinlik, konser ve tarihi mekanlarda yapılan çalışmalar gibi. Yaptığımız bu çalışmalarla birlikte 2019 yılında hedefimiz 5 milyon turist. Bu rakamı da yakalayacağımıza inancımız tamdır. Tüm misafirlerimizi medeniyetler diyarı masal şehir Mardin'e bekliyoruz. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Anadolu efsaneleri" gösterisi ile vatandaşlarımızı bir araya getirdik. Tarihi kıyafetlerle yapılan gösteriler geceye ayrı bir renk kattı. Hemşehrilerimiz etkinliğe yoğun ilgi gösterdi bu da bizi memnun etti. Bu etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA