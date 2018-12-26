İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Mardin’de aranan 94 kişi yakalandı

Mardin’de aranan 94 kişi yakalandı

Mardin'de 19-26 Aralık tarihlerinde yapılan çalışmalarda aranan 94 kişi gözaltına alındı.

Mardin’de aranan 94 kişi yakalandı

Mardin'de 19-26 Aralık tarihlerinde yapılan çalışmalarda aranan 94 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, bu çerçevede 19- 26 Aralık tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetimler yapıldığı belirtilerek, merkez 26, Kızıltepe'de 35, Nusaybin'de 23, Midyat'ta 6, Derik'te 2, Ömerli ve Yeşilli'de birer olmak üzere 94 şahsın yakalandığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.