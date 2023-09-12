Mardin’de bin yıllık medresede deprem sonrasında çatlaklar oluştu

Mardin merkezde bulunan ve bin yılı aşkın süredir her yıl binlerce turisti ağırlayan Kasımiye Medresesi'nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasara uğramasıyla duvarlarında çatlaklar oluştu.

Mardin Medreseler Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Yüksel, bu tarihi yapının onarılması gerektiğini söyledi. Yüksel, "Bin yıllık Mardin tarihi medreselerinde maalesef koruma ve yaşatma adına yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Birçok medresenin harabe durumu devam etmekle beraber 6 Şubat depreminden sonra birçok tarihi binamızda, camimizde ve tarihi medresemizde çatlaklar oluştu. 6 Şubat depreminden Kasımiye Medresesi de maalesef nasibini almış görünüyor. Oluşan çatlaklar yeni fark edildi ve 6 Şubat depreminden sonra oluştuğunu gördük. Diğer medreselerimizde de aynı çatlakları gördük. Zinciriye Medresesi'nde deprem terazisi kurulmuş. Binanın kapı üstü lantosunun çürümesinden dolayı deprem terazisi dönmüyordu. Bu da bir tehlike sinyali olarak kendini belli ediyordu. 6 Şubat depreminden sonra daha belirgin tahribatlar yaşandığını tespit ettik. Vakıflar İdaresinin çok acil bir şekilde tarihi eserlerimizin bir fizibilite çalışmasını, bir incelemesini yaptıktan sonra oluşan hasarları onarılmasını bekliyoruz. 6 Şubat'ta Mardin de deprem bölgesine dahil edildi. Bu çerçevede tarihi eserlerimize acilen el atılmasını bekliyoruz" dedi.

Kasımiye Medresesi Artuklular döneminde yapımına başlanmış olup, inşası Timur dönemindeki Moğol saldırıları nedeniyle yarım kalmış, 15. yüzyılın sonlarında Akkoyunlu Sultanı Kasım İbn Cihangir döneminde tamamlanmış bir eserdir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)