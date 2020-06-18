Mardin’de Dicle Elektrik’in 2 buçuk milyon liralık enerji yatırımına engel

Dicle Elektrik tarafından kayıt dışı tüketimin önlenerek, enerji kalitesinin artırılması amacıyla Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 buçuk milyon liralık bir yatırım projesine başlandı. Projeyle kaçak elektrik kullanamayacaklarını fark eden mahalleli, çalışan ekipleri kovarken, açılan direk çukurlarını ise taş ve toprakla doldurdu.

Dicle Elektrik, kayıt dışı tüketimin ülke ortalamasının oldukça üzerinde olduğu dağıtım bölgesinde geliştirdiği AR-GE yatırımları ile bunu önlemek ve abonelerine daha kaliteli enerji sunmak için yatırımlarını durmaksızın sürdürüyor. Bu çerçevede Mardin'in Kızıltepe ilçesinde başlatılan Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP) projesi, mahallelinin engellemesi nedeniyle yarım kaldı.

Mahalleli ekibi tehdit etti

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ İl Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe'nin Mezopotamya Mahallesi'nde 2 buçuk milyon liraya mal olacak DÜSOP Projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Üzerine panoların yerleştirileceği direklerin dikileceği yerlerde çukurlar kazılmaya başlayınca, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu mahalleli, ekiplerin çalışmalarını engellemeye, ellerinde sopa ve taşlarla tehditler savurmaya başladı. Ekiplerin çalışmalarını yarıda bırakarak mahalleden ayrılmasının ardından ise kadınlar ve çocuklar, açılan direk çukurlarını taş ve topraklarla doldurmaya başladı. 2 buçuk milyon liralık proje ile amacın kayıt dışı tüketimi önleyip kullanıcılara daha kaliteli ve kesintisiz enerji vermek olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşanan gerginliğin büyümemesi için yarım bırakılan yatırım çalışmasının en kısa sürede tamamlanarak hayata geçirileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA