Mardin’de elektrik panosunu söken 1 kişi gözaltına alındı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik panolarını yerinden söken zanlılardan 1'i tutuklanırken 2'si hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik panolarını yerinden söken zanlılardan 1'i tutuklanırken 2'si hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Dicle Elektrik 8 Mart Mahallesi'nde kurulan alçak gerilim sayaç otomasyon panosunu yerinden sökenler hakkında Nusaybin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunun ardından video görüntülerini izleyen güvenlik görevlileri kimliği belirlenen 3 kişiden birini gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin sorgusu sürerken, 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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