Mardin'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

MARDİN'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında T.Ç. ve İ.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda İ.Ö. merkez Artuklu ilçesinde, T.Ç. ise Midyat ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA