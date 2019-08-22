Mardin’de hizmet atağı yeniden başladı

MARDİN (İHA) – Mardin Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentin bakımsız alanlarının onarım talimatını verdi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan 3 büyükşehir belediye arasında bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalışmalar yeniden başladı. Mardin Büyükşehir Belediyesinde terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Ahmet Türk yerine görevlendirme yapılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatlarıyla durma noktasına gelen hizmetler hız kazandı. Bu kapsamda bakımsız bırakılan Kızıltepe Köprülü Kavşağı'nda çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları, bakımsız bırakılan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda çevre temizlik çalışmaları yanı sıra şehir genelinde çevre temizlik çalışmalarına hız verildi.

Kaynak: İHA