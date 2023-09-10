Mardin’de hizmet veren AVM okula dönüş kampanyası başlattı

Mardin'de Mardian Mall alışveriş merkezi, okula dönüş kampanyası başlattı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala Mardian Mall AVM, keyifli alışverişin yanında öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiği okula dönüş kampanyasını başlattı. 8-10 Eylül tarihleri arasında alışveriş merkezine gelen ebeveynler, aynı gün içinde yaptıkları 500 TL'lik alışverişin fişleri ile kampanya alanındaki çevir-kazan ile şanslarını deneyecekler. Kampanyaya katılıp hediye çarkını çeviren çocuklar boya setleri, kırtasiye seti, sinema bileti, eğlence yüklü kartlar, geri dönüşümlü kalem kutusu seti hediyelerinden birini kazanma şansına sahip olacak.

3. yaş etkinlikleri çerçevesinde ziyaret eden çocuklar, etkinlik alanında gönüllerince eğlenip etkinliklere katıldı. 16-24 Eylül tarihleri arasında Baby Shark etkinliği tüm eğlencesiyle hayranlarıyla buluşacak. Alışveriş ve eğlencenin bölgedeki tek adresi Mardian Mall, ziyaretçilerine konforlu, eğlenceli ve bol hediyeli bir alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)