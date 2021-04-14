Mardin’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yapılıyor

İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) tedarik edilen patateslerin dağıtımına başlandı. Türkiye geneli yapılacak olan dağıtımlarda dağıtımı ilk gerçekleştiren Kızıltepe oldu. Korona virüs salgını nedeniyle üreticinin elinde kalan patates ve soğan, TMO tarafından satın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağımı gerçekleştiriliyor. Kızıltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahipleri belirlenerek ilk etapta dağıtımı gerçekleştirmeleri için patates çuvalları muhtarlara teslim edildi.

Kızıltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri ile muhtarlar tarafından patates ve soğan dağıtımı yapılacak. Ramazan ayında gerçekleştirilen dağıtımlar ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı