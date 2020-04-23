Mardin'de itfaiye merdiveniyle çocuklara sürpriz doğum günü pastası

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından doğum günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen çocuklara itfaiye merdiveniyle pasta ulaştırıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik Topluluğu, süslediği üstü açık araç ile şehirde tur atarak şarkılar seslendirdi.

Çocuklar da ellerine Türk bayraklarını alarak, balkon ve pencerelerden şarkılara eşlik etti.

Ekipler ayrıca doğum günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen çocuklar için sürpriz doğum günü kutlaması da yaptı.

Üstü açık araç ile doğum günü olanların evlerinin önüne gelen Meridin Müzik Topluluğu, doğum gününe özel şarkılar seslendirdi. İtfaiye aracına binen ve şehrin maskotu olarak bilinen "Tidu" pastayı merdivenden çıktığı balkon ve penceredeki çocuklara verdi.

Vali Yaman da cep telefonundan görüntülü görüştüğü çocukların doğum gününü kutladı.

Çocuklar ve aileleri Vali Yaman ile belediye ekiplerine teşekkür etti.









Kaynak: AA