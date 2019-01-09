Mardin’de kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi

Mardin'de aniden bastıran kar ve tipi vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

Mardin ve ilçelerinde gün boyu yağan kar yağışı sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ayazla birlikte buz tutan yollarda vatandaşlar zor anlar yaşarken çocuklar ve gençler karda fotoğraf çektirmenin ve oyun oynamanın keyfini çıkardı. Kızıltepe ilçesine yağan kar ile birlikte 4 yıl ardından sonra ilk kez ilçe beyaza büründü.

Kar yağışını sevinçle karşılayan Mardinliler, oluşabilecek buzlanmaya karşı belediye ekiplerinin yollarda tuzlama çalışması yapmasını istedi. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının iki gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirterek yollarda buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyardı. Büyükşehir belediyesi ve karayolları buzlanmaya karşı yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA