Mardin'de 'kardeş' çocuklarına nişan merasimi! Bakanlık inceleme başlattı!

Türkiye bugün İsrail Hamas savaşının yanında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sosyal medyaya düşen iki çocuğun nişan merasimini konuşuyor.
Ensonhaber.com'un Demir Ören Haber ajansına dayandırdığı habere göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde daha önce beşik kertmesi yapılan biri 8, diğeri 9 yaşındaki iki kardeş çocuklarına nişan merasimi düzenlendi.
Çocuklara yüzük takıldı
Nişan töreninde kız çocuğuna abiye, erkek çocuğuna ise damatlık giydirildi.
Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi. Aynı zamanda aile büyükleri, oturup el ele tutuşan çocukların başında alkış tuttu.
Aile bakanı duruma el attı, İnceleme başlatıldı
Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü.
Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.
Sosyal medyada "çocuk nişanı" adı altında paylaşılan video için tepki üzerine tepki geldi.
kaynak: Ensonhaber ve DHA