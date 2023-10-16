Mardin'de 'kardeş' çocuklarına nişan merasimi! Bakanlık inceleme başlattı! Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşları henüz 8 ve 9 olan iki çocuğa nişan merasimi düzenledi. Beşik kertmesi olduğu belirtilen çocukların o anları sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılması infial yarattı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ise şikayetler üzerine inceleme başlattığını açıkladı.