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Mardin'de korkunç trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Mardin'in Midyat ilçesinde tekerleğinin patlaması sonucu takla atan minibüste bulunanlardan 3 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Mardin'de korkunç trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Mardin’in Midyat ilçesinde, nişan törenine gitmekte olan aileyi taşıyan araç, tekerleğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bitlis'ten Midyat'a gelen 21 GP 428 plakalı minibüs, Midyat-Mardin kara yolunun 13. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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