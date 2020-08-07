Mardin'de koronavirüs indirimi! Vatandaş kapış kapış aldı

Mardin'de bir markette indirim olduğunu öğrenen vatandaşlar, markete akın etti. Ev eşyalarındaki indirimler için birbirleriyle kapışan vatandaşların o anları kameralara saniye saniye kaydedildi.