Mardin'de koronavirüs indirimi! Vatandaş kapış kapış aldı
Mardin'de bir markette indirim olduğunu öğrenen vatandaşlar, markete akın etti. Ev eşyalarındaki indirimler için birbirleriyle kapışan vatandaşların o anları kameralara saniye saniye kaydedildi.
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir markette ev eşyalarında indirim olduğunu duyan vatandaşlar, ucuz ürünlerden almak için birbirleriyle yarıştı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı marketteki o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.
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