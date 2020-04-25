Mardin'de, Kovalı Mahallesi'ndeki karantina kaldırıldı

MARDİN'in Derik ilçesine bağlı kırsal Kovalı Mahallesi'nde, 8 Nisan günü başlatılan karantina uygulaması kaldırıldı.

Derik ilçesine bağlı kırsal Kovalı Mahallesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 8 Nisan günü karantinaya alındı. Karantina, dün akşam alınan ikinci kararla sona erdirildi.

Muhtar Lokman Erdem, mahalle sakinlerinden Nurettin Çınar'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, bazı mahalle sakinlerinin ise halen hastanede tedavi altında olduğunu söyledi. Erdem, karantina sürecinde kurallara uyan mahalleliye teşekkür etti.

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Kaynak: DHA