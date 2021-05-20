Mardin'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu

Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde çevrim içi yapılan finalde, Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Veysel Ertekin birinci, Artuklu Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sami Özdemir ikinci, Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yakup Kara da üçüncü oldu.

Mardin İmam Hatipliler Derneği sponsorluğunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende, dereceye girenlere İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Dernek Başkanı Abdulsamet Yılmaz ve dernek üyeleri çeşitli ödüller verdi.

Başarılı öğrencileri tebrik eden Polat, "Kur'an-ı Kerim okumak güzel, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak çok daha güzel. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum. Bu yıl Kızıltepe ve Midyat'ta hafızlık okulu açıyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah Nusaybin'de de açacağız. Gerekirse her ilçede açacağız." diye konuştu.

Veysel Ertekin de hocalarının desteğiyle il birincisi olduğunu belirterek, bölge birincisi olmayı, ardından da Türkiye finalinde derece yapmayı hedeflediğini söyledi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI