Mardin'de Mursi için 3 dilde açıklama

MAHKEME salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) için Mardin'de Türkçe, Kürtçe ve Arapça açıklama yapıldı.

Mısır'da askeri darbeyle cumhurbaşkanlığından indirilen Muhammed Mursi, dün yargılandığı mahkemede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Mursi için Mardin'de Fuat Yağcı Camii'nde yüzlerce kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazının ardından bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Mursi için 3 dilde dua edip, açıklama yaptı. Katılımcılar adına Türkçe, Kürtçe ve Arapça açıklamayı yapan Memur-Sen İl Başkanı Eyyüp Değer, "İnsanlık tarihi hak ile batılın, adalet ile zulmün mücadelesidir. Bizler de inancı, rengi, ırkı, dili ne olursa olsun haktan ve adaletten yana olmak, zulüm ve batıla karşı durmakla mükellefiz. Bu mücadele yolunda, nice şehitler vermeye devam edeceğiz. Son şehidimiz Muhammed Mursi'dir. Şehadetin kutlu olsun ey şehit. 2013 yılından bu yana Mısır zindanlarında zulüm gören Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün Sisi'nin kukla mahkeme salonlarında şehit düştü. İdama karşı olan ve her seferinde demokrasiden dem vuran Batı ve bazı Arap ülkeleri, 2013 yılından beri darbeyle başa gelen Sisi'yi destekleyip, Muhammed Mursi'ye yapılan zulme karşı kör, sağır ve dilsiz gibi davrandı. Mısır'da onlarca masum genci idam eden Sisi'ye destek oldular. Muhammed Mursi, Muhammed Biltaci ve birçok Mısırlı genç, Mısır zindanlarında zilletle yaşamayı kabul etmektense, izzetle şehit olmayı kabul ettiler. Onlar izzet, şeref ve özgürlük olan yüce Allah'a kulluğu seçtiler ve cesurca en büyük mertebe olan şehadete yürüdüler" dedi.

FOTOĞRAFLI

DHA