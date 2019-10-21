Mardin’de rahvan atları yarıştı

Mardin'de 3.'sü düzenlenen yarışmada 80 rahvan atı kıyasıya yarıştı.

Zınnar bağları rahvan at pistinde yapılan yarışmayı Mardin Rahvan Atları Yetiştiricilik ve Binicilik Kulübü Başkanı Mehmet Emin Falemezoğulları, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, yarışmayı yöneten Mehmet Fidan, Türkiye Gençlik Vakfı Mardin yönetimi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Aladdin Aydın, Gençlik ve Spor Mardin İl Müdürlüğü personeli ve çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Murat Baykal, Mehmet Oduncu, Abdulvahap Özgün, Talip Özgün, Seyit Ahmet Yurtbağcan, Ercan Bulat, Mustafa Kahraman, Mehmet Şimşek, Ercan Odun, Seyit Mehmet Erakın, Seyit Enes, Veysi Garihan, Murat Baykal, Ali Çelik, İzzet Kaycı'ya ait atlar Türk bayraklı jokeyler ile büyük alkış aldı.

Müsabaka sonunda dereceye giren atların sahiplerine kupa verildi. Mardin Rahvan Atları Yetiştiricilik ve Binicilik Kulübü Başkanı Mehmet Emin Falemezoğulları, amaçlarının ata sporu olan rahvan at yarışlarını gelecek nesillere taşımak olduğunu söyledi. Falemezoğulları, "Mardin gibi tarihi değerleri yüksek bir şehirde zaman içinde, şehrin turizmine uluslararası boyutta katkı sağlayacak" dedi.

Kaynak: İHA