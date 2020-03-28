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Mardin'de refüje çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Mehmet Emin Geldi'nin kullandığı 63 ABN 029 plakalı kamyonet, Nusaybin-Cizre kara yolunun Girmeli Kavşağı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden...

Mardin'de refüje çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Emin Geldi'nin kullandığı 63 ABN 029 plakalı kamyonet, Nusaybin-Cizre kara yolunun Girmeli Kavşağı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada sürücü Geldi olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi ise yaralandı.

Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA




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