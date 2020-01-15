Mardin’de ’Reis’in söyleyişine yoğun ilgi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinesinde düzenlenen "Devletin Bekası İçin Sinemanın Görevi" konulu söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen kültür sanat etkinlikleri sürüyor. Bu kapsamda Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi salonunda aktör, senarist ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Reis filminin başrol oyuncusu Reha Beyoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı "Devletin Bekası İçin Sinemanın Görevi" konulu söyleyişine gençler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gerçekleştirdiği söyleşide sinemanın oluşturduğu algıya değinen aktör, senarist ve moderatör Reha Beyoğlu, devletin bekası için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Sinemanın yanı sıra televizyon ekranlarında da yayınlanan dizilerinde toplum üzerinde oluşturduğu etkiye dikkat çeken Beyoğlu, toplumun beklentisinin sinema ve dizi sektörünü şekillendirdiğini belirtti. Beka meselesi çok önemli bir husus olduğunu dile getiren Beyoğlu, "Beka sadece siyasetin tekelinde olan bir şey değildir. Spor içinde, sanat içinde her yerde devletin bekası için bir mücadele olmak zorundadır. Sinema bir propaganda ve kitle imha aracıdır, batı bunu çok iyi yapıyor. Söyleyişimde, sinemada batı neden önde gidiyor, biz neden bu mücadelede büyük platformlarda yokuz, bunları anlattım" dedi.

Sadece ağa ve konak dizileri yapılmasın

Mardin'in ile ilgili hayallerine değinen Beyoğlu, "Mardin benim için çok ayrı bir yere sahip. Çünkü Valimiz Mustafa Yaman benim için önemli bir değere sahiptir. Mardin ile benim ayrı bir gönül bağım var. İsterim ki Mardin'de sadece ağa, konak dizileri yapılmasın. Mardin'in de 80'ler diye bir dizi yapılsın. Mardin'in de bir polisiye dizisi olsun. Birçok yelpazeyi, etnik ve dinsel kimliği taşıyan bir kadim şehirde sadece konaktan ibret bir kültür yoktur. İnşallah ben belgesel tadında bir şeyler çekmek istiyorum. Yapımcılara sesleniyorum Mardin büyük bir gökkuşağı gibi birçok etnik kimliği taşıyan bir şehir. Çok konu var, senaryo olacak çok insan ve unsur var. Gelin Mardin ve Mardin üzerinde bütün doğu üzerindeki konak, ağa, hanım ağa konseptini kaldıralım. Biz bu yöreyi sinema, sanat olarak şahlandıralım" diye konuştu.

Beyoğlu, söyleşinin sonunda kitaplarını imzaladı.

Kaynak: İHA