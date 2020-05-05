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Mardin'de saçağa sıkışan baykuşu itfaiye kurtardı

MARDİN(AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde apartmanın saçağına sıkışan baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı. Poyraz Mahallesindeki 5 katlı apartmanın saçağındaki baykuşun iki gündür bulunduğu yerden çıkamadığını, mahsur kaldığını fark eden mahalle sakinleri, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne...

Mardin'de saçağa sıkışan baykuşu itfaiye kurtardı

MARDİN(AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde apartmanın saçağına sıkışan baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı.

Poyraz Mahallesindeki 5 katlı apartmanın saçağındaki baykuşun iki gündür bulunduğu yerden çıkamadığını, mahsur kaldığını fark eden mahalle sakinleri, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın merdiveniyle ulaştıkları saçaktaki baykuşu kurtardı.

Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan baykuş doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA




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