Mardin'de şafak operasyonu! PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi

Valilikten konuya ilişkin açıklama şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi."

Yapılacak oprerasyon nedeniyle saat 06.00 itibarıyla Mazıdağı ilçesinin Meşeli, Yalınağaç Ürünlü, Yevri, Armağan, Konur ve Kocaköy, Derik'in Çayköy, Bozok, Kelek, Gündik, Harmanlı ve Giriktepe ile Kızıltepe'nin Akçapınar Gürmeşe, Çimenlik, Örencik ve Doğanlı mahallelerinde yapılacak olan ikinci bir bildiriye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yasağın mamacı ise halkın can ve mal güvenliği açısından önem arz ettiğinin altı çizildi.