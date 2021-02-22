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  3. Mardin'de şafak operasyonu! PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi

Mardin'de şafak operasyonu! PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi

Mardin'e bağlı Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçesindeki 18 kırsal mahalleye terör örgütü PKK'ya ilişkin operasyon başlatıldığı duyuruldu.

Mardin'de şafak operasyonu! PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi

Valilikten konuya ilişkin açıklama şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi."

Yapılacak oprerasyon nedeniyle saat 06.00 itibarıyla Mazıdağı ilçesinin Meşeli, Yalınağaç Ürünlü, Yevri, Armağan, Konur ve Kocaköy, Derik'in Çayköy, Bozok, Kelek, Gündik, Harmanlı ve Giriktepe ile Kızıltepe'nin Akçapınar Gürmeşe, Çimenlik, Örencik ve Doğanlı mahallelerinde yapılacak olan ikinci bir  bildiriye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yasağın mamacı ise halkın can ve mal güvenliği açısından önem arz ettiğinin altı çizildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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