Mardin’de sağlık personellerine akılcı ilaç kullanımı anlatıldı

Mardin Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde koordine edilen organizasyonda, sağlık personeline yönelik akılcı ilaç kullanımı konusunda eğitim verildi.

Mardin Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleşen eğitime İl Sağlık Müdürü Uzm Dr. Saffet Yavuz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Servet Yıldız, Başkan Yardımcısı İsa Aydoğan, il ve ilçelerde görev yapan hekimler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen'in konuşmacı olarak katıldığı eğitim seminerinde ilaç kullanımı konusunda bilinçlenmenin önemine dikkat çekildi.

Burada bir konuşma yapan Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, akılcı ilaç kullanımı çalışmalarının yıllardan beri sürdüğünü söyledi. Uzm. Dr. Yavuz, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de akılcı olmayan ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorun olarak devam etmektedir. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri doğrultusunda ülkemizde de halkın ve sağlık hizmetleri sunucularının farkındalığının artırılması ve bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme yapıyoruz. Akılcı ilaç kullanımının sağlanması konusunda farkındalığın oluşturulması ve toplum bilincinin artırılmasında hekim, eczacı, hemşire, diğer sağlık personeli, hasta, hasta yakını, sektör, düzenleyici otorite, meslek örgütleri ve diğer gruplar sorumluluk sahibi taraflar olarak sayılabilir. Bakteriyel enfeksiyonlara karşı en önemli silahımız olan antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek için antibiyotikleri doğru kullanma konusunda toplum olarak farkındalığımızı arttırmamız gerekmektedir. Unutmayalım ki antibiyotikler ateş düşürmez, ağrı dindirmez, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. Yaygın ve yanlış kullanıldığında ise hızla direnç gelişen antibiyotik, esas etki beklediğimiz bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde de etkisiz hale gelir. Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır. Antibiyotikte değil sağlığımızda ısrarcı olmalıyız" dedi.

Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, emeklerinden ve özverili çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen'e plaket verdi.

Kaynak: İHA