Mardin'de silahlı kavga: Çok sayıda kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında adliye önünde çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 12 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Mardin'de silahlı kavga: Çok sayıda kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre; öğle saatlerinde Kızıltepe adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Mardin'de silahlı kavga: Çok sayıda kişi yaralandı

12 KİŞİ YARALANDI

Kovalamaca ve koşuşturmanın yaşandığı adliye önü kısa sürede savaş alanına dönerken yoldan geçen vatandaşlar sağa sola kaçışırken esnaf da dükkanlarına sığındı. Adliyedeki görevli polis ekiplerinin müdahalesinin ardından silah sesleri kesilirken, kavgada 12 kişi yaralandı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin'de silahlı kavga: Çok sayıda kişi yaralandı

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki devlet hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Adıyaman'da feci ölüm: Traktörün altında kalarak can verdi
Adıyaman'da feci ölüm: Traktörün altında kalarak can verdi
TMBB'de yaralanan İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı! Son durumu belli oldu!
TMBB'de yaralanan İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı! Son durumu belli oldu!
Son dakika | TBMM'de AK Parti ve İYİ Partili vekiller yumruk yumruğa kavga etti! İYİ Partili vekil hastaneye kaldırıldı
Son dakika | TBMM'de AK Parti ve İYİ Partili vekiller yumruk yumruğa kavga etti! İYİ Partili vekil hastaneye kaldırıldı
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK Genel Kurulu'nda konuştu! Asgari ücret için umut verdi: Süratle bitireceğiz
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK Genel Kurulu'nda konuştu! Asgari ücret için umut verdi: Süratle bitireceğiz
Son Haberler
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler...
BEDAŞ'tan İstanbullulara planlı elektrik kesintisi uyarısı! İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler...
2023 Web Güvercin Giriş Nasıl Yapılır? İşte Yemeksepeti Restoran Giriş Linki
2023 Web Güvercin Giriş Nasıl Yapılır? İşte Yemeksepeti Restoran Giriş Linki
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sağlık durumu nasıl?
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sağlık durumu nasıl?
Süper Loto sonuçları 6 Aralık 2022 Salı| 06.12.2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 6 Aralık 2022 Salı| 06.12.2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan tramvayın vatmanının ifadesi ortaya çıktı: "Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim"
Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan tramvayın vatmanının ifadesi ortaya çıktı: "Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim"
Türkiye ve Azerbaycan ordusundan "Kardeş Yumruğu" tatbikatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan personele hitap etti
Türkiye ve Azerbaycan ordusundan "Kardeş Yumruğu" tatbikatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan personele hitap etti
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 6 Aralık 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 6 Aralık 2022 Salı maç programı
6 Aralık 2022 Salı burç yorumu | Başak, tartışmalara dikkat et, Kova, yeni bir sayfa açmanın vakti!
6 Aralık 2022 Salı burç yorumu | Başak, tartışmalara dikkat et, Kova, yeni bir sayfa açmanın vakti!
Diyarbakır'da mahalleyi ayağa kaldıran olay! Sapık şahıs 9 yaşındaki çocukla birlikte metruk bir evde bulundu!
Diyarbakır'da mahalleyi ayağa kaldıran olay! Sapık şahıs 9 yaşındaki çocukla birlikte metruk bir evde bulundu!
CHP'li vekilden çirkin hareket! TBMM'deki bütçe görüşmelerinde poker oynadı
CHP'li vekilden çirkin hareket! TBMM'deki bütçe görüşmelerinde poker oynadı
"Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi siz misiniz?" diye soruldu! AK Partili Metin Külünk yanıt verdi
"Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi siz misiniz?" diye soruldu! AK Partili Metin Külünk yanıt verdi
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: "Ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir gece ansızın"
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: "Ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir gece ansızın"
Yorumlananlar
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masadaki adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşımdır
MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masadaki adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşımdır