Mardin’de son 10 günde 11 terörist tutuklandı

Mardin ve Kars İl Jandarma Komutanlıklarının ortak çalışmaları sonucu ikna edilerek teslim edilen 2 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bununla birlikte 10 gün içerisinde teslim olup tutuklanan terörist sayısı 11'i buldu.

Edinilen bilgilere göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve örgüt mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla Mardin ve Kars İl Jandarma Komutanlıklarının müşterek yürüttüğü faaliyet neticesinde ikna edilerek Nusaybin sınırından jandarma ve MİT Başkanlığı ekiplerince teslim alınan Demhat kod adlı İ.A. ile Beritan kod adlı R.E.H. isimli iki terörist jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların çıkarıldıkları mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildikleri belirtildi.

Öte yandan, tutuklanan bu 2 terör örgütü mensubu ile jandarma tarafından son 10 gün içerisinde icra edilen faaliyetler neticesinde yakalanıp tutuklanan terörist sayısı 11 yükseldi.

Kaynak: İHA