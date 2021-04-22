Mardin’de Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi dağıtıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi Suriyeli mültecilere dağıtılmak üzere kendi imkanları ile gıda kolileri hazırladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş Suriyeli ailelere bulgur, makarna, toz şeker, mercimek, sıvı yağ, nohut, çay, zeytin, salça, pirinç gibi temel gıda maddeleri ile BM'nin hijyenik paketinin de içerisinde bulunduğu kolileri Göç İdaresi, Kızılay ve kaymakamlıklardan alınan ihtiyaç sahibi ailelerin listesine göre kapı kapı gezerek yardımları ulaştırıyor. Dağıtımların Ramazan ayı boyunca devam edeceği kaydedildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı