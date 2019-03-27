Mardin’de terör operasyonu: PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan 24 kişi gözaltına alındı
Mardin'de düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan 24 kişi gözaltına alındı.
Mardin'de düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan 24 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüphelinin PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı belirtildi. Ev, iş yeri ve araçlarında arama yapılan zanlıların Jandarma Komutanlığına götürüldüğü kaydedildi.
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