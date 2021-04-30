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Mardin’de terör operasyonu! Teröristlere ait keskin nişancı tüfeği ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Kerboran kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda, bölücü terör örgütüne ait olduğu belirlenen depo kullanılamaz hale getirilirken 1 adet keskin nişancı tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin’de terör operasyonu! Teröristlere ait keskin nişancı tüfeği ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Edilen bilgiye göre, Eren-5 operasyonları kapsamında teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesine, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesine yönelik Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve güvenlik korucularının katılımıyla sözde Kerboran kırsalında Şehit Jandarma Üsteğmen Emrah Şahin özel birlik operasyonu icra edildi.

Operasyonlarda teröristlere ait olduğu tespit edilen, taşlar arasına gizlenmiş depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet keskin nişancı tüfeği, şarjör ve mühimmat ele geçirildi. Aramalarda ele geçen malzemelere el konulurken deponun kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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